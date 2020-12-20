Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)

20.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:33
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)

Son dakika haberler... CENAZE HASTANEDEN ALINDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli'de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi.

CENAZE HASTANEDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli'de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize'nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, sabah 05.20'de havalanacak olan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Trabzon'a, buradan da defnedileceği Rize'nin Güneysu ilçesine götürülecek.


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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