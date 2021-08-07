Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis'in sağlık durumu iyiye gidiyor. İstanbul'da bir hastanede tedavisi devam eden Sis, sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeni ile Elazığ'daki evine gönderildi.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözünde görme yetisini kaybeden Taha'nın yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Taha'nın beynindeki tümörde küçülme sağlandığı, tedavi sürecinin olumlu bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Elazığ merkez Bizmişen Mahallesi'nde yaşayan Taha Sis, hastalığının başlangıç sürecinde bir süre yoğun bakımda kalmış, bu süreçte Taha'nın tedavisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlenmişti. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden Taha Sis, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün gece özel uçakla Elazığ'a getirildi. Taha, havalimanından ambulansa alınarak yaşadığı eve sevk edildi.

Ağar ve Yıldırım karşıladı

Taha Sis'i İstanbul dönüşünde Elazığ Havalimanı'nda AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım karşıladı. Taha ile kısa süreli sohbet eden Ağar ve Yıldırım, aileden ve sağlık görevlilerinden bilgiler aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Taha Sis'i yoğun bakımda kaldığı dönemde yalnız bırakmayarak süreci yakından takip etmiş ve minik çocuğu sık sık ziyaret etmişti. Elazığ'a gelişinde havalimanında Taha Sis'i karşılayan Ağar, bu davranışıyla Taha'ya büyük moral kaynağı oldu. - ELAZIĞ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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