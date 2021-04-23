Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk kez görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Beyaz Saray, "Erdoğan ve Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO ZİRVESİ'NDE İKİLİ GÖRÜŞME KONUSUNDA ANLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek
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