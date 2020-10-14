Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah

14.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:05

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'Işıklar' paylaşımıyla ilgili "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" ifadelerini kullandı. "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna da cevap veren Erdoğan "İnşallah" dedi.

AYM üyesi Engin Yıldırım dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AYM binasına yer vererek "Işıklar yanıyor" ifadesini kullanmıştı. Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğu iddia edilirken, konuyla ilgili olarak birçok eleştiri gelmişti.

"TALİHSİZ BİR PAYLAŞIMDI"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısından sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" dedi. Açıklamalarında AYM'nin yapısı değişecek mi sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "İnşallah" diyerek bir değişiklik yaşanacağına işaret etti.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Gelen tepkiler sonrasında yanlış anlaşıldığını söyleyen Engin Yıldırım, yeni bir açıklamaya yaparak özür diledi. Yıldırım'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: ''Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum''

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaşıp "ışıklar yanıyor" notunu yazmıştı. Yıldırım'ın bu paylaşımında yer alan ifade, siyaset dünyasında olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılması sebebiyle darbe iması olarak yorumlandı. Bunun üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çok sayıda isim tepkisini paylaşmıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AYM'nin yapısı değişecek mi?' sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah

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