Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan; CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi liderlerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş adı altında Ahlatlıbel'de bir araya geldiği toplantı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİZ KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

6 muhalefet liderinin toplantısı hakkında değerlendirme yapan Erdoğan, "Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Biz ise Cumhur İttifakı olarak; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak emin adımlarla kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMALARINA TABANIM DA MÜSAADE ETMEZ"

Erdoğan, 6 muhalefet partisinden herhangi birinin Cumhur İttifakı'na katılmak istemesi durumunda tepkisinin ne olacağına ilişkin soruya ise, "Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez." yanıtını verdi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÇIKMASI HAYRA ALAMET DEĞİLDİR"

Erdoğan, gündemin en önemli maddelerinden olan Ukrayna ile Rusya arasındaki olası savaş ihtimalini de değerlendirdi. Savaş durumunun Türkiye'ye yansımaları ile ilgili konuşan Erdoğan işgal durumunun bölgedeki tüm ülkelerin sağlığı ve refahı için için kötü bir durum oluşturacağını belirtti:

"Sayın Zelenski, kendisiyle yaptığımız görüşmede, 'Putin, Zelenski, Erdoğan' olarak yapılacak üçlü bir görüşmeye olumlu yaklaştığını ifade etti. Sayın Putin'in de bu konuya olumlu yaklaşması halinde İstanbul veya Ankara'da bir araya gelmeyi inşallah gerçekleştirebiliriz. Bu arada da Sayın Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle buna nasıl baktığını kendisinden öğrenmek isteyeceğim. Buna göre de işi takip etme gayreti içerisinde olacağız. Zira bölgede gerçekten bir savaş çıkması hayra alamet değildir. Böyle bir şey bölgenin sağlığı açısından isabetli olmaz."

YUNANİSTAN'A ADALAR TEPKİSİ

Erdoğan, Yunanistan'ın silahsızlaştırılması gereken adaların askeri üs haline getirilmesi ile ilgili de değerlendirmede bulundu. "Buna sesiz kalmamız mümkün değil" diyen Cumhurbaşkanı, Atina'ya karşı atılması muhtemel adımlar ile ilgili şunları söyledi:

"Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu BM'nin gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Bu konuda ayrıca Bakanımız bunlara bir uyarıda bulundu. Fakat Yunanistan'ın bu işi böyle devam ettirmesi halinde tabii ki gerekli olan neyse bu uyarıyı biz de en üst düzeyde yaparız. Çünkü malum, adalar konusu hep tartışmalıdır. Bizi bu tartışmalı konuları gündeme getirme mecburiyetinde bırakabilirler. Bunun için de Bakanım 'Bizi bu konuları tartışmaya açmak zorunda bırakmasınlar' diye onlara alt düzeyden bir uyarı yaptı. Hayırlı da oldu."