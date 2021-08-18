Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük Deprem Dönüşümü'nü ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında başlatılan 'Büyük Deprem Dönüşümü' hareketini, Türkiye'nin dört bir yanında hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında başlatılan 'Büyük Deprem Dönüşümü' hareketini, Türkiye'nin dört bir yanında hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı görselde, bu hareket kapsamında 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu konutların 100 bini İstanbul'da yer alıyor. 90 milyar TL yatırım değeri bulunuyor. Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz. Depremlerden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619, Rize'de 378 konut inşa ediyoruz. Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı