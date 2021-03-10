Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden...

10.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:24
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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