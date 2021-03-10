Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"