Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden...
10.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:24
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk