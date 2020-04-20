Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul ve Ankara dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hatırlatan Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini söyledi.

31 İLDE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK

Erdoğan, bu kapsamda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "31 ilimizde 23 Nisan'dan 26 Nisan 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLECEK 31 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla, 23 Nisan ile 26 Nisan arasındaki 4 gün için sokağa çıkma yasağı getirileceği açıklandı. Sokağa çıkma yasağı büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.