Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz

26.10.2019 15:29

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Soçi mutabakatında Rusya ile anlaşmaya varılan, teröristlerin 150 saatte Güvenli Bölge'yi terk etmesi hususunda "Terör örgütünün tahliyesi 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. PKK ve YPG saldırılarını önlemek için sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturduk. Barış Pınarı Harekatı'yla hedefimize büyük oranda ulaştık. Bölgeyi kontrol altına alarak güvenli hale getirdik. 150 saat sonra YPG temizlenmezse işi biz ele alacağız.

"TERÖRİSTLERLE ASLA MASAYA OTURMAYIZ"

Biz asla teröristlerle masaya oturmayız. ABD ile oturduk, 120 saatte temizleyin sonra biz kontrolü alacağız dedik. Şu anda ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler. Aynı anlaşmayı Rusya ile de yaptık.

Biz size artık silah vermiyoruz dediler. SİHA vermediler ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyorduk savunma sanayinin şimdi yüzde 70'ini karşılıyoruz. İçeride ve dışarıda bu kadar rahat edebiliyorsak demek ki artık imkanlarımız çoğaldı.

"KONUTLARI YAPIP DÜNYAYA İSPAT EDECEĞİZ"

Avrupa doğru konuşmuyor. Biz gerekirse Tel Abyad ve Resulayn arasında mültecilerin yaşayacağı konutları yapıp dünyaya ispat edeceğiz.

TAKIM TUTMAK GÖNÜL İŞİDİR

"Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir. Pek çok alanda lider ve öncü olan Fenerbahçe'ye yakışan da buydu ve bunu gerçekleştirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcusuyla milli formamızla yarışıyor Fenerbahçe. Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir. Takım tutmak bir gönül işidir.

EŞİT DAVRANMAYA ÇALIŞTIM

İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi. Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe'yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asrı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım. Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç yeri değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir.

BİZİM İÇİN AYRI MUTLULUK

Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah yüksek divan kurulumuzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verip, her türlü katkıyı sunacağız. Hem tarihi, hem coğrafi mirasımızdan dolayı sporun çok daha ileride bulunması gerekiyor. Neden kulüplerimiz ve milli takımlarımız çok daha büyük başarılara imza atmasın? Her ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız olsa da arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalya dağıtılan organizasyonlardan bir-iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız, daha iyisini yapabiliriz. Bizim oynadığımız dönemde nerede yeşil saha...

TOPRAKTA OYNUYORDUK

Toprakta oynuyorduk. Buralarda şöyle bir yuvarlandığın zaman zaten hemen deriler kalkıyordu. Buralardan yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar beğenilmez hale geldi. Dünyada birçok ülkeyle tartışılamayacak stadyumlara sahibiz. 2. liglerde bile bambaşka stadyumlar var. Nerelerden nerelere geldik. Önem ve öncelik vermemiz gereken sıradaki yer okullardır. Düşünün ki Fenerbahçe'nin artık basketboldaki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı artık devam ettirmemiz lazım. Yüzmede Fenerbahçe'de bir başarısı var, bunu artırarak devam ettirmeli. Kızlarımızın başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Bu ülkenin istiklaline hizmet etmek için vücut bulmuş bir kulüptür. Tüzüğünde yazsın yazmasın, her kulübün hatırlaması gereken günlerden geçiyoruz."