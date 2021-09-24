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Son Dakika | Çöp kamyonu ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel
Son Dakika | Çöp kamyonu ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü

Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde, çöp kamyonu ve konteyner arasında sıkışıp, ağır yaralanan temizlik işçisi Mustafa Güney (36), hastanede hayatını kaybetti.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, çöp kamyonu ve konteyner arasında sıkışıp, ağır yaralanan temizlik işçisi Mustafa Güney (36), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Mustafa Güney, iddiaya göre, çöpü boşaltmaya geldiği konteyner ile çöp kamyonu arasında sıkıştı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Güney, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güney, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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