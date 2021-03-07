Son dakika! "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, polisler 63 noktada denetim yapıyor
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Son dakika! "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, polisler 63 noktada denetim yapıyor

07.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:08
Son dakika!

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek risk" kategorisinde yer alan Konya'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek risk" kategorisinde yer alan Konya'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Kentte kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi çerçevesinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini incelendi, yasağa uymayanlara ihlalden işlem yapıldı. Şehir giriş-çıkışlarının da dahil olduğu 63 ayrı noktada, denetimler sürdürülüyor.

Kentte dün yoğunluğun yaşandığı Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Meydanı'ndaki caddelerde bu sabah sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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