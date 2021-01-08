Son dakika... Çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen iş insanına ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri
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Son dakika... Çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen iş insanına ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri

08.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:11
Son dakika... Çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen iş insanına ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri

Son dakika haberi... BAKIRKÖY'de bir sitenin otoparkında cipini park ederken Emir E.'yi (10) ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Nurettin Ç.'ye (50) çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

BAKIRKÖY'de bir sitenin otoparkında cipini park ederken Emir E.'yi (10) ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Nurettin Ç.'ye (50) çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay,  Bakırköy'deki lüks bir sitenin kapalı otoparkında 6 Ocak'ta meydana geldi. İşinden evine döndüğü sırada cipini park eden Nurettin Ç.'nin,  scooterı ile oyun oynayan komşunun oğlu Emir E.'yi ezdiği öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Emir E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HER GÜN ŞAKALAŞTIĞIM ÇOCUKTU

Gözaltına alınan Nurettin Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Nurettin Ç'nin. "Benim her gün gördüğüm, şakalaştığım bir çocuktu. Park ederken çocuğu görmedim. Olaydan dolayı çok çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği de Nurettin Ç. hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

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