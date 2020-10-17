Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
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Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti

17.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:49
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti

Son dakika haberi... BURSA'da çiğ köfte dükkanı bulunan Tugay Bozkurt (27), interneti kullanmak isteyen öğrencilere dükkanını açtı.

BURSA'da çiğ köfte dükkanı bulunan Tugay Bozkurt (27), interneti kullanmak isteyen öğrencilere dükkanını açtı. Bozkurt, öğrencilere ayrıca bedave yemek ikramında bulunuyor.

Yıldırım ilçesi Eflak Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı bulunan Tugay Bozkurt, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte uzaktan eğitim alan öğrencilere yardımcı olmak için gün içerisinde onlara iş yerini açtı. Bozkurt'un astığı ilanı gören çocuklar, iş yerine gelmeye başladı. Yaklaşık 2 haftadır iş yerinin internetini öğrencilerle paylaşan Bozkurt, ders aralarında çocuklara ücretsiz yemek de veriyor. Esnaf arkadaşlarının çocuklarının da ders saatlerinde iş yerinde ağırlayan Bozkurt, takdir topladı.

Tugay Bozkurt, böyle bir dönemde öğrencilere yardımcı olmanın kendisi için çok değerli olduğuna değindi. Öğrencilerin interneti doğru kullandığından emin olmak için sık sık denetlediklerini de kaydeden Bozkurt, "İnternetimizi onlara sunduk. Buraya gelip çalışıyorlar. İnşallah ileride ülkemize hayırlı hizmetler verirler. Yaklaşık 2 hafta oldu bu uygulamayı başlatalı. Öğrenciler de bu uygulamadan memnun. Arada bir takip de ediyoruz, farklı sitelere girmemeleri için, oyun oynamamaları için, sürekli derslerine çalışsınlar diye" dedi.'MEMNUNUM'İş yerindeki internetten faydalanan Umut Karakoyun (11) uygulamadan memnun olduğunu söyledi.Arkadaşlarıyla birlikte Tugay Bozkurt'a ait iş yerinin internetini kullanan bir diğer öğrenci Çağan Ateşlemek (11) de Bozkurt'a teşekkür ederek, "Bize bedava internet bağlantısı veriyorlar. Buraya arkadaşlarımla geliyorum. Mahalledeki diğer çocuklar da geliyor" diye konuştu.

Aynı mahallede esnaf olan ve bu yüzden çocuğunun derslerini kontrol edemediğini belirten veli Pınar Ateşlemek, "Burada verilen hizmet çok güzel. Esnaf arkadaşımızı bu nedenle tebrik ediyorum. Oğlum burada derslerine giriyor. Çok memnun kaldık. Ben de burada esnafım. İşim gereği oğlumla evde çok ilgilenemiyordum. Şimdi gözümün önünde olması iyi oldu" diye konuştu.


Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
Son dakika! Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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