Son dakika... Çiftlikte korkutan yangın
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Son dakika... Çiftlikte korkutan yangın

Son dakika... Çiftlikte korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta çiftlikte bulunan tek katlı evde elektrik kontağından çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ta çiftlikte bulunan tek katlı evde elektrik kontağından çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Tokat - Turhal karayolu üzerinde bulunan Cinlioğlu çiftliğinde meydana geldi. Kısa sürede alevlerin sardığı çatıya çiftlik çalışanların müdahalesi yetersiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangına itfaiye erleri müdahale etti. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın samanlık ve yanında bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın maddi hasarla atlatıldı. Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Son dakika... Çiftlikte korkutan yangın
Son dakika... Çiftlikte korkutan yangın
Son dakika... Çiftlikte korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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