Son dakika: CHP Sözcüsü Öztırak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır

23.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:43

Gazeteci Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Muharrem İnce'den gelen açıklamalar sonrası CHP MYK olağanüstü gündemle toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztırak açıklamalarda bulundu. Rahmi Turan'ın haber kaynağı olduğunu söylediği Talat Atilla'ya seslenen Öztırak, "Bilgiyi kimden aldığını açıklasın" dedi.

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