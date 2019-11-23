Son dakika: CHP Sözcüsü Öztırak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
Son dakika: Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiaları üzerine CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztırak, "Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır" dedi.
Gazeteci Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Muharrem İnce'den gelen açıklamalar sonrası CHP MYK olağanüstü gündemle toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztırak açıklamalarda bulundu. Rahmi Turan'ın haber kaynağı olduğunu söylediği Talat Atilla'ya seslenen Öztırak, "Bilgiyi kimden aldığını açıklasın" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Videosu: Son dakika: CHP Sözcüsü Öztırak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır