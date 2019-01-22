CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener, İttifaktaki Sorunları Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşmede ittifak ile ilgili sorunlar ele alındı.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İN MİSAFİRİ OLDU

CHP'nin hafta sonu yapılacak kritik PM toplantısı sonrası, İYİ Parti ile yürütülen iş birliği görüşmelerinde son rötuşların yapılması için sürpriz bir zirve yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in misafiri oldu.

Akşener'in evinde eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan iki lider, iş birliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aradı.

ANLAŞMA BUGÜN PROTOKOLE BAĞLANACAK

Akşam yemeğinde, başta Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yer aldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

İki liderin vereceği talimatlara göre parti kurmayları ittifak protokolünü güncelleyecek. Parti kurmaylarının bir iki gün içinde de ittifaka ilişkin açıklama yapması planlanıyor.