Son Dakika! CHP Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Mazbata İçin İl Seçim Kuruluna çağrıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldı.

Maltepe'deki sandıklarda, oyların sayımı dün gece 00:22 sularında tamamlandı. YSK'nın verilerine göre Ekrem İmamoğlu 13 bin 781 oy fark ile İBB seçimlerini önde tamamladı. Sayımların tamamlanmasının ardından Maltepe'deki sayıma ilişkin birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı. Seçim Kurulu, tutanaklarını hazırladı.

TUTANAKLAR TESLİM EDİLDİ SEÇİM KURULU TOPLANTIYA GİRDİ

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı ıslak imzalı tutanaklar, polis koruması eşliğinde Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'na el teslim edilmek üzere yola çıkmıştı. Tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Tutanakların gelmesinin ardından İl Seçim Kurulu toplantıya girdi.

KAFTANCIOĞLU: MAZBATAMIZI ALIYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mazbatamızı alıyoruz" dedi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI: MAZBATASINI ALMAK ÜZERE ÇAĞRILDI

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldı. İmamoğlu'nun saat 16.30'da mazbatasını alması bekleniyor.

MALTEPE'DE MAZBATA VERİLDİ

Barış Yarkadaş, AK Parti ve MHP'nin itiraz ettiği Maltepe'de, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın mazbata alacağını duyurdu.

AK PARTİ MALTEPE'DE DE İTİRAZ ETTİ

AK Parti, Maltepe'de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na iptal başvurusunda bulundu.

AK PARTİ MAZBATA VERİLMESİN BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Birleştirme tutanaklarının ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'na mazbata vermesi bekleniyor. Ancak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı dün İl Seçim Kuruluna başvurarak Yüksem Seçim Kurulu'na yaptıkları olağanüstü itirazın beklenmesi bu süreçte İmamoğlu'na mazbata verilmemesini talep etmişti.