Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi. Berberoğlu, cezasını 31 Temmuz'a kadar evinde çekecek.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu tahliye edildi. Maltepe Açık Cezaevi'ndenkoronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edilen Berberoğlu, cezasını 31 Temmuz'a kadar evinde çekecek.

MALTEPE L TİPİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği TBMM'de düşürülmüştü.

Meclis'teki kararın ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tutuklanan Enis Berberoğlu, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıktı.