Son Dakika! CHP, Kılıçdaroğlu'na Saldırı ile İlgili Meclis Araştırma Önergesi Verdi

CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e verdi.

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