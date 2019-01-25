CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak
CHP ve İYİ Parti ittifakta tam olarak anlaştı. Buna göre CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti ise 4 ilçede aday çıkaracak. 10 İlçede ise her parti kendi adayını yarışa sokacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim ittifakı konusunda kesin mutabakata vardı.
Buna göre CHP İstanbul'da 25 ilçede aday gösterip İYİ Parti'den destek alacak. 4 ilçe ise İYİ Parti'ye bırakıldı. 10 ilçede ise her iki parti de aday çıkaracak.
İŞTE O İLÇELER
CHP'nin aday çıkaracağı ilçeler:
Şişli, Zeytinburnu, Esenyurt, Beylikdüzü, Adalar, Tuzla, Bağcılar, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Avcılar, Ataşehir, Bayrampaşa, Üsküdar, Bahçelievler, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Sarıyer, Silivri, Büyükçekmece.
İYİ Parti'nin aday çıkaracağı ilçeler:
Arnavutköy, Esenler, Kağıthane, Bağcılar.
İki partinin de aday çıkaracağı ilçeler:
Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Ümraniye, Güngören, Kadıköy, Pendik, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz.