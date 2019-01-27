CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu

CHP, şimdiye kadar 16 büyükşehir 28 il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıkladı. Merak edilen ise İzmir adayının kim olacağı. CHP'nin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu.

PM'DE DE KABUL EDİLİRSE RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'in ismi Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) sunuldu. Soyer'in ismi kabul edilirse Parti Meclisi'ne (PM) sunulacak. Eğer PM'de de kabul edilirse Soyer'in ismi resmi olarak açıklanacak.

Tunç Soyer

BAZI ADAYLARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bugünkü toplantıda İzmir adayının netleşmesi bekleniyor. İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" dedi. İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.