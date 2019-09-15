Son Dakika: Af talebi kabul edilen Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama: Bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım

15.09.2019 16:24

Atatürk portresi tartışması sonucunda partiden ihraç edilen önceki dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka için af çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Nazlıaka "Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü gündemle toplanan Parti Meclisi'nde gündem konularından biri Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin bağışlanıp partiye dönmeleri oldu.

PARTİYE DÖNMESİ ONAYLANDI

Yapılan gizli oylamada Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesi oylandı. Oylama sonucunda Aylin Nazlıaka'nın partiye dönüşü kabul edildi.

OYLAMA YAPILDI

Aylin Nazlıaka için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda kullanılan oy sayısı 51, kabul oyu 28, red oyunun ise 23 olduğu açıklandı.

AYLİN NAZLIAKA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kararı, Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'a değerlendiren Nazlıaka, 4 yıllık süreçte partisiyle ilişkisini koruduğunu belirterek "Yaklaşık 4 yıl süren bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Türkiye'nin CHP'ye, CHP'nin de herkesi kucaklayan bir parti olmaya ihtiyacı var. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Partimin bir neferi olarak, aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.

AYLİN NAZLIAKA İHRACIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP'den ihraç edilen Nazlıaka ''Bugün partimin 7'ye karşı 8 oyla vermiş olduğu kararla yuvamdan, partimden ihraç edilmeme yönelik karardan dolayı bazı şeyleri açıklama gereği duydum. Bu gerçekten tartışmalı bir karar, CHP'den bir milletvekilinin ihracı bir oyla farkla belirlenmiştir. Ancak, bu süreçte bazı Yüksek disiplin Kurulu üyelerinin son derece önyargılı olarak süreci yönettiklerine üzülerek şahitlik ettim'' açıklamasını yapmıştı.

Aylin Nazlıaka

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka, ilk defa 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak meclise girdi. 2015'de ön seçimi kazanarak yeniden aday oldu ve 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen "GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'nin mimarıdır. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin sonunda Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda, 7'ye karşı 8 oy çokluğuyla 4 Mart 2016'da CHP'den ihraç edildi.