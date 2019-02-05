Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine son verdi. Erdem ile görüşen Muharrem İnce haberi cezaevi önünde yaptığı açıklamada duyurdu. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var." demişti.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erem Erdem'e çağrı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. PM olarak karar aldık, adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Osman Kavala 462 gündür yatıyor. Nedenini de bilen yok."

İNCE DUYURDU: EREN ERDEM GREVİ BIRAKTI

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevini birlikte ziyaret ettikleri CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Mersin Milletvekili Mahir Başarır ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle birlikte yaptığı açıklamada, baba olduğunu, çocuğu olduğunu vurgulamalarının ardından Erdem'in açlık grevine ara vermeyi kabul ettiğini söyledi.

"ADALET YAŞATIR, ADALETSİZLİK ÖLDÜRÜR"

Erdem, "Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür" diyerek 29 Ocak'ta açlık grevine başlamıştı.