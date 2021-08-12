Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Bakan Kurum, şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede, yetkililerden bilgi aldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Kurum, selden etkilenen vatandaşları dinledi.

Bakan Kurum'un bölgedeki incelemelerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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