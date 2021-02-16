Silopi'de Çanakkale Mobil Müze aracına yoğun ilgi

Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" yoğun ilgi gördü.

İçinde Çanakkale Savaşlarıyla ilgili fotoğrafların ve çeşitli görsel materyallerin yer aldığı müzede videolarla da tanıtımlar yapılıyor.

Vatandaş ve öğrencilerin yoğun ilgisi gösterdiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaretçileri duygulandırdı.

Müze rehberi Gamze Akıncı, 2 Temmuz 2020'den beri Türkiye'yi gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Şırnak'ın Silopi ilçesindeyiz. Daha sonra İdil ve Cizre'ye gideceğiz. Özellikle öğrencilerimizin ilgisi çok yüksek. Ağırladığımız misafirlerimizi çok memnun. Buraya gelenler arasında çok duygulanan ve gözleri dolanlar oluyor. Özellikle Çanakkale'ye gidemeyenler mobil müze için çok teşekkür ediyorlar."

Öğrencileri müze ziyaretine getiren Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Yiğit Can Emir ise, "Bu uygulamayla öğrencilerimiz burada tarihle ilgili somut materyalleri görme fırsatı buldular. Bu da öğrencilerimizi için son derece önemli. Bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu