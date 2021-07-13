Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti
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Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışan bir kişi çapa motoru ve ağacın arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışan bir kişi çapa motoru ve ağacın arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Kestel'in Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çapa yaparken idaresindeki çapa motorunu yanlışlıkla geri vitese takan Hüseyin Turan (62), çapa motoru ve ağaç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin Turan'ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika | Bursa'da çapa motoru ve ağacın arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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