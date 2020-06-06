Son dakika! Bolu'da bacanaklar arasında miras kavgası: 1 ölü
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Son dakika! Bolu'da bacanaklar arasında miras kavgası: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre Bolu'da bacanaklar arasında miras kavgası: 1 ölü Miras yüzünden kavga ettiği bacanağını evinin önünde tüfekle öldürdü Bolu'da bir şahıs, miras paylaşımı nedeniyle kavga ettiği bacanağını evinin önünde pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü.

06.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:31

Bolu'da bacanaklar arasında miras kavgası: 1 ölü

Miras yüzünden kavga ettiği bacanağını evinin önünde tüfekle öldürdü

BOLU - Bolu'da bir şahıs, miras paylaşımı nedeniyle kavga ettiği bacanağını evinin önünde pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bolu'nun Gerede ilçesi Demirciler mahallesi Sincan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bacanağı ile aralarında daha önceden miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Fatih E., sabah saatlerinde Süleyman Özdemir'in yaşadığı eve geldi. Özdemir ile Fatih E. arasında yaşanan tartışma bir süre kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evden çıkan Fatih E., arabasında bulunan tüfeği alarak tekrar geri döndüğü sırada, evinden dışarı çıkan Özdemir'e tüfekle defalarca ateş etti. Kurşunlardan ikisinin kafasına ve bacağına isabet ettiği Özdemir, olay yerinde kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde 4 çocuk babası Süleyman Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Bacanağını öldüren Fatih Erbaş ise, olayın ardından Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Bolu'da bacanaklar arasında miras kavgası: 1 ölü

Kaynak: İHA

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