Son Dakika | BOLU'DA 20 ARAÇ 4 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI - Haberler
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Son Dakika | BOLU'DA 20 ARAÇ 4 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede,kayganlaşan yolda, 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi. Yolun Ankara istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler, ve kazadan yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yoldaki yaralıların hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika | BOLU'DA 20 ARAÇ 4 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son Dakika | BOLU'DA 20 ARAÇ 4 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son Dakika | BOLU'DA 20 ARAÇ 4 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Dörtdivan, Otomobil, Kaza, Güncel, Haber

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