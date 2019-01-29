Son Dakika! Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı

BM özel raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi, ancak Callamard içeri alınmadı.

Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

2 ŞUBAT'A KADAR TÜRKİYE'DE

Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM özel raportörü Agnes Callamard

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

AK PARTİ'DEN BM RAPORTÖRÜNÜN KONSOLOSLUĞA ALINMAMASINA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM özel raportörü Agnes Callamard'ın Suudi Arabistan Konsolosluğuna alınmamasını sert bir dille eleştirdi. Çelik, "BM raportörünün Suudi Arabistan Konsolosluğuna alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.