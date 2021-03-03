Son dakika: Bıraktığı not sonrası intihar etti: "Ölüm sebebim oldunuz"
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Son dakika: Bıraktığı not sonrası intihar etti: "Ölüm sebebim oldunuz"

03.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:15

Son dakika haber... Bıraktığı not sonrası intihar etti: "Ölüm sebebim oldunuz" Ordu'nun Ünye ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi yazdığı not sonrası kendisini asarak intihar etti.

Bıraktığı not sonrası intihar etti: "Ölüm sebebim oldunuz"
ORDU - Ordu'nun

Ünye ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi yazdığı not sonrası kendisini asarak intihar etti.

Ünye'nin Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde evinde tek başına kaldığı öğrenilen Ahmet Uysal (67), aile içi yaşadığı sorunlar nedeniyle yazdığı not sonrası kendisini elektrik kablosuyla asarak intihar etti. Komşuları tarafından emniyet güçlerine kayıp ihbarı verilmesi üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, Uysal'ın asılı halde bulunmuş bedeniyle karşılaştı.

"BANA ATTIĞINIZ İFTİRA İLE YAŞAYAMAM"

İntihar eden şahsın bıraktığı notunda ise, "Ben bu suçlamayla yaşayamam. Beni öldürdünüz. Böyle bir şey nasıl olur. Bana öyle bir iftira attınız ki bu acıyla fazla yaşayamam. Yaşama son veriyorum. Boş yere suçladınız. Ben bunu hak etmedim. Ölüm sebebim oldunuz" yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yaşlı adamın cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Bıraktığı not sonrası intihar etti: 'Ölüm sebebim oldunuz'
Son dakika: Bıraktığı not sonrası intihar etti: 'Ölüm sebebim oldunuz'
Son dakika: Bıraktığı not sonrası intihar etti: 'Ölüm sebebim oldunuz'
Son dakika: Bıraktığı not sonrası intihar etti: 'Ölüm sebebim oldunuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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