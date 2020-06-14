Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu.

Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Bingöl Valiliği, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Karlıova/ Kaynarpınar Köyü'nde göçük altında kalan Güvenlik Korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.