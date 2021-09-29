Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti - Haberler
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Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'de bir arpa deposu ve değirmende çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bir arpa deposu ve değirmende çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan bir arpa deposu ve değirmeninde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin bir anda tüm depoyu kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iki araç ve çok sayıda personelle yangına müdahale etmeye başladı.

Yangının çevredeki evlerin çatı katlarına sıçramasıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nden TOMA desteği istendi. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yem deposunda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

Son Dakika | Bingöl'deki depo yangınına TOMA müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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