Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı binanın çöktüğü anda kaldırımdaki kadın ve bir kedinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı binanın çöktüğü anda kaldırımdaki kadın ve bir kedinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30'da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş ve adrese dayalı yapılan nüfus çalışmasında bina sakinlerine ulaşılmış ve kimsenin enkaz altında kalmadığı belirlenmişti. Dün boşaltılan hilal Apartmanının yıkılmanı anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KALDIRIMDAKİ KADIN VE KEDİ SON ANDA KURTULDU

Hilal apartmanını yıkılma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde yıkılma sırasında binanın önünde bulunan bir kedinin son anda kaçmaya başladığı, karşı kaldırımda bulunan bir kadının ise park halindeki kamyonun arkasına geçerek kafasını ellerinin arasına koyarak korku dolu bir şekilde beklediği görülüyor. Yıkılma anında kadın toz bulutunun arasında kalırken, yıkılmanın ardından vatandaşların sokağa çıkarak ekipleri aradığı da görüntülerin arasında yer alıyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada
Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada
Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada
Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç kaldı
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bina çökerken kaldırımdaki kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 19:16:41. #1.14#

title