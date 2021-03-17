Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

17.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:30
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısında hangi konular görüşüldü?

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 19:31:48. #1.15#
title