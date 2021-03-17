Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısında hangi konular görüşüldü?
Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?
BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.