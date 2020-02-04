Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı

04.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:51

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın, halsizlik ve ateş şikayetinde bulundu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahede odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

CAN KAYBI 427'YE ÇIKTI

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı 427'ye ulaştı. Virüsten etkilenenlerin sayısı ise 20 bin 438'e yükseldi.

SON 24 SAATTE 64 CAN KAYBI YAŞANDI

Ulusal Sağlık Komisyonu(NHC) koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte NHC, ülkedeki can kaybının 414'ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522'ye yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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