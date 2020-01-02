: Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi

02.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:47

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'a dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi. Erdoğan ve Trump İdlib'de sivillerin korunması için gerilimin düşürülmesi gerektiği konusunda uzlaştı" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türk askerinin Libya'da görev yapmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Tezkere, 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı, hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

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