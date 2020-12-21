Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

21.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:33
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta yol kenarında duran minibüsü fark etmeyen sürücü, önündeki minibüse çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta yol kenarında duran minibüsü fark etmeyen sürücü, önündeki minibüse çarptı. Kazada öndeki minibüsün şoförü yaralanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, TEM-Levent Bağlantı Yolu'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM –Levent Bağlantı Yolu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle minibüs durdu. Arkadan gelen minibüs şoförü duran minibüsü fark etmeyince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki minibüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför için ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki minibüste de hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk olurken, minibüslerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

"DURAN MİNİBÜSÜ FARK ETMEDİM"

Kaza yapan minibüs şoförü Ali Akdeniz "Ben yolun sağ tarafından geliyordum. Bir anda burada duran arabayı fark etmedim. Biraz açıktan aldım herhalde. Minibüsü fark edince arkadan vurmuş oldum. Her şey birkaç salise içinde oldu. Duran minibüsü fark etmedim. Yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

(Fotoğraf) 


Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

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