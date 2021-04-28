Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı Videoda hakaret ettiği bekçiler tarafından gözaltına alındı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde dışarda olduğu için ceza kesilen arkadaşının durumu anlatmak için çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda bekçilere hakaret...