Son dakika: Bayburt'ta cenaze defni için kardan kapalı yol açıldı
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Son dakika: Bayburt'ta cenaze defni için kardan kapalı yol açıldı

04.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:44
Son dakika: Bayburt'ta cenaze defni için kardan kapalı yol açıldı

Son dakika haber... Bayburt'ta vefat eden kadının cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

Bayburt'ta vefat eden kadının cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyünün yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Bayburt'taki evinde dün vefat eden Hatice Bozo'nun cenazesini köyde toprağa vermek isteyen aile, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefliği ekipleri, yer yer kalınlığı 1,5 metreyi aşan karı temizleyip yolu ulaşıma açarak cenazenin köye ulaştırılmasını sağladı.

Bozo'nun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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