Son Dakika | Batman'da "Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlenecek
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Son Dakika | Batman'da "Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlenecek

04.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:27
Son Dakika | Batman'da

Son dakika haberleri... Batman'da bulunan sivil toplum kuruluşları öncülüğünde PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırıları yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edilecek.

Batman'da bulunan sivil toplum kuruluşları öncülüğünde PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırıları yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edilecek.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Taha Etiz, yaptığı açıklamada, Batman'ın hiçbir zaman terör destekçisi bir şehir olmadığını, dün olduğu gibi, bugün de yarın da Batmanlılar olarak teröre karşı tek ses, tek yumruk olduklarını herkese göstereceklerini bildirdi.

Gara'da şehit edilenlerin acısını bütün Türkiye gibi kendilerinin de derinden hissettiğini kaydeden Etiz, bu nedenle kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek "Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlemeye karar verdiklerini vurguladı.

Etiz, "Batman'ın terör sevici bir şehir olmadığını göstermek, terörü ve destekçilerini lanetlemek ve daha gür bir ses ile Edi Bese demek için Batmanlı kardeşlerimizi düzenlenecek yürüyüşe davet ediyorum." dedi.

Tüm vatandaşların davet edildiği yürüyüş, Turgut Özal Bulvarı Batman Park önünde 6 Mart'ta saat 14.00'te başlayacak, Atatürk Parkında yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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