Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan taciz atışlarına anında karşılık verildiğini açıkladı. Dün de bölgede keşif ve gözetleme yapan TSK unsurlarına teröristlerce taciz ateşi açılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.
DÜN DE TACİZ ATEŞİ AÇILMIŞTI
Öte yandan, dün de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılmıştı.
VİDEO: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi