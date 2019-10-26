Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi

26.10.2019 18:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

DÜN DE TACİZ ATEŞİ AÇILMIŞTI

Öte yandan, dün de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılmıştı.