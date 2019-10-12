Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

12.10.2019 12:18

YPG/PKK'nın kontrolü altındaki Türkiye'nin güneyindeki Resulayn kenti kontrol altına alındı. Resulayn, 120 kilometrelik hat üzerinde en kritik noktalardan birisi.

Resulayn bölgesindeki kritik noktalar havadan ve karadan günlerce vuruldu. Mühimmat depolarına günlerdir yapılan bombalamanın ardından, TSK'nın kontrolündeki SMO, öncü birlik olarak kente giriş yaptı ve kontrol altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "MSB: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

Ele geçirilen Resulayn, Ceylanpınar'ın karşısında yer alıyor

Ayrıntılar geliyor...