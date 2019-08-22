Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir

22.08.2019 11:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, Van, Mardin ve Diyarbakır'da görevden almalarla ilgili, "Teröristlere moral de mama da o belediyelerden gidiyor, biz saf değiliz. 'Seçilmişiz' diyorlar. Seçilmişlik elbette önemlidir ama demokrasi bir truva atı değildir" dedi.

Soylu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

"KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANDIK"

40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık.

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