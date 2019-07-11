Bakan Pakdemirli, Muğla'daki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'da çıkan orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında söndürme çalışmalarımız sürüyor. Can ve mal kaybımız yok ama bizi üzen ağaçlarımızın kaybolması." dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Dalaman'ın Karacağaç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü. Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla'ya gelen Bakan Pakdemirli, sabah saatlerinde havadan denetim yaparak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.