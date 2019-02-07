Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın son 3 katının imar planının dışında yapıldığını vurgularken, "Ruhsat projeleri dışında yapılmış binalar var. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk kapsamında işlem yapacağız" dedi.

Bakan Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Kurum şunları söyledi:

"Bodrum katında taşıyıcı kolonlarda hasarlar mevcut. Kurtarma çalışmalarının da binanın temelini boşaltacak şekilde olmaması koşuluyla yapıyoruz. İki binayı da takip ediyoruz, şu anda herhangi bir risk söz konusu değil.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

"GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ"

Ruhsat projeleri dışında yapılmış binalar var. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk kapsamında işlem yapacağız. Bizim için vatandaşımızın canı malı önemli. Riskli binalar da bu kurtarma çalışmalarının bitiminde işlemler yapılacak.

Can hıraşhane şekilde ekipler çalışıyor. Artık makine ekipman da işin içine girdi. Daha iyi şartlarda ekiplerimiz çalışıyor. Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah onlara da kısa sürede ulaşacağız."