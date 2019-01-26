Son Dakika! Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı son açıklamada, vatandaşları uyararak "Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi, 12 yaralı var. Vatandaşlardan ricam meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar, bu uyarılar doğrultusunda dışarı çıksınlar. Hava trafiği normale döndü, enerji veremediğimiz bölgeler var" dedi.

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