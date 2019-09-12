Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil

12.09.2019 12:14

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından büyükelçi atamaları için sözlü tebligatla Doha Büyükelçisi olduğu iddia edilmişti. Bakan Çavuşoğlu bu iddiaları yalanladı.

Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Genel Müdürü Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İBRAHİM EREN: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Konuyla ilgili twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Eren, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz" dedi.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlayan İbrahim Eren, daha sonra medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlenmiştir.

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan İbrahim Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yaptıktan sonra 2010 yılından itibaren sırasıyla; ATV Avrupa'nın Genel Müdürlüğü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetmiştir.

Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Kaynak: AA