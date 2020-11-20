Son dakika! Bahçeye ektiği su kabağı, elektrik tellerine sarılıp ürün verdi

Son dakika haberine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde emekli polis memuru Hüseyin Ocak'ın bahçeye ektiği su kabakları elektrik tellerine sarılarak büyüyüp ürün verdi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde emekli polis memuru Hüseyin Ocak'ın bahçeye ektiği su kabakları elektrik tellerine sarılarak büyüyüp ürün verdi.

İlçe merkezinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Tekel Sokak'ta yaşayan emekli polis memuru Hüseyin Ocak (72) evinin bahçesine su kabağı ekti. Bitkinin evin bahçesine doğru büyümesi için uğraşan Ocak, Eylül ayında tedavi için Sivas'a gidip döndükten sonra su kabağının elektrik tellerine sarılarak büyüyerek ürün verdiğini gördü. Sokakta ampul gibi sarkan su kabakları, ilginç bir görüntü oluşturdu. Tedavi için Sivas'a gidip döndükten sonra bu manzara ile karşılaştığını ifade eden Hüseyin Ocak, "Bu sene ağacımın dibine bir su kabağı dikeyim istedim. Su kabağı büyüyünce bahçemin içine gelsin diye uğraştım. Tedaviye gittim Sivas'a, geldim ki benim su kabağı gitmiş. Güneşi de görünce güney tarafa doğru uzamış. O direklerde akım var. Çocuklar o tellere vuruyor. Kabağı almak istiyorlar. Tehlikeli olduğu için kimseyi yaklaştırmıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR