Bahçeli'den Çok Konuşulacak Sözler: İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer Büyükşehirlerde FETÖ ve PKK, CHP'ye Yardım Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli "İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Bursa'da FETÖ ve PKK, CHP'ye yardım etmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinin ardından partisinin Kızılcahamam toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir.

Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez.

"MHP KAMBURLARDAN KURTULDU"

31 Mart seçimlerinin kazananı, açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti.

Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI OLUŞTURAN PARTİLERİN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 60,42"

Oylarını en çok artıran parti MHP olmuştur. Partimizin oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir. AK Parti'nin İl Genel Meclisi seçiminde aldığı oy aranı yüzde 41 ,61 düzeyindedir. Bu durum karşısında Cumhur İttifakını oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesindedir.

"HDP, CHP'YE ÇALIŞMIŞTIR, FETÖ'CÜLER ZİLLET İTTİFAKINA ÇALIŞMIŞTIR"

Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir. Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çıkmaktadır. HDP bütün imkanlarıyla CHP'ye çalışmıştır. FETÖ'cüler her yerde Zillet İttifakı'na çalışmıştır.

"3 BÜYÜKŞEHİRDE TEHLİKELİ BİR OYUN OYNANDI"

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Zillet İttifakı'na HDP, PKK kan nakli yapmıştır. Üstelik FETÖ'cüler her yerde açık açık göstere göstere Zillet İttifakı'na çalışmışlardır.

3 büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynandı. "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım elzemdir.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İLÇE BAŞKANLARINI BELİRLESİN"

Konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan'da dile getirmiştim. Bir sistem adeletsizliğinden, bir sistem dengesizliğinden bahsetmiştim. İlçelerde kazanıp, büyükşehirde kaybetmenin normal olamayacağını söylemiştim. Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ EN MANTIKLI YOLDUR"

Yerel yönetimlerde yeni bir sistemsel reform ihtiyaçtır.

2 hafta geçmesine rağmen İstanbul'da sonuç alınamamıştır. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Mızrak çuvala sığmamaktır. İstanbul'da şaibeler seçimi gölgelemiştir. 31 Mart gecesi yapmış olduğum beyanımla ters düştüğümü söyleyenlerin akıllarında noksanlık vardır. Seçim Türkiye'de yapıldı. Avrupa ülkeleri niye telaşlı?

Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hakedilmemiş bir başarı kimseye hizmet etmeyecektir. İstanbul'da seçim tekrarı çözüm olabilir.

"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZ HDP'YE MESAFE KOYMUŞLARDIR"

Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli kardeşlerimiz HDP'yle mesafe koymuşlardır. Hepsini tebrik ediyor, alayını birden kucaklıyorum. Kürt kökenli kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, yeter artık mesajı vermişti.

"MACRON'UN 24 NİSAN KARARI UTANÇ VERİCİ BİR REZALETTİR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi, utanç verici bir rezalettir. Fransa eğer anacaksa Afrika'da katlettiği masumları, bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı, Türk milletinden özür dilemelidir.

İsrail'de yapılan seçimler ve Netanyahu'nun ulaştığı netice, bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir.