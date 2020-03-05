Son Dakika: Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı
Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı gerçekleştirildi. Roketlerden biri, ABD elçiliğinin yakınlarına düştü.
Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu. Roketlerden biri, ABD elçiliğinin yakınlarına düştü. Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
POMPEO, IRAK'I UYARMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki saldırıların ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulunmuştu. Pompeo, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler" demişti.